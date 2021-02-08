Последний спарринг "Динамо" на сборах был отмечен шикарным голом Де Пени и комичным автоголом соперника

Киевляне завершили турецкие сборы.

&quot;Динамо&quot;
Фото: "Динамо"
"Динамо"

В рамках подготовки к весенней части сезона-2020/21 киевское "Динамо" провело тренировочные сборы в Турции.

В своем заключительном матче соперником лидера Украинской Премьер-лиги был белорусский БАТЭ.

Киевляне благодаря голам Виктора Цыганкова, Карлоса Де Пени, Миккеля Дуелунда и Жерсона Родригеса одержали крупную победу - 5:2.

Особенно хорош был гол Де Пена со штрафного удара.

Запомнился также курьезный автогол 26-летнего черногорского защитника БАТЭ Бориса Копитовича.

Напомним, 13 февраля матчем против "Олимпика" для "Динамо" возобновится чемпионат Украины. А еще через 5 дней киевляне сыграют первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге" в Киеве.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Игрок Шотландского Премьершипа побил рекорд Криштиану Роналду по мощности прыжкаИгрок Шотландского Премьершипа побил рекорд Криштиану Роналду по мощности прыжка
Правнук Муссолини стал игроком "Лацио". ФутболПравнук Муссолини стал игроком "Лацио". Футбол
Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио попал в сексистский скандалГлава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио попал в сексистский скандал
Месси получит от клуба 39 млн евро уже после завершения контракта с "Барселоной"Месси получит от клуба 39 млн евро уже после завершения контракта с "Барселоной"
Украина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. ФутболУкраина - девятая по количеству допинговых инцидентов в 2020 году по данным МРСС. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Забитым голом в ворота "Айнтрахта" игрок "Байера" претендует на премию ПушкашаЗабитым голом в ворота "Айнтрахта" игрок "Байера" претендует на премию Пушкаша
Гол Патрика в ворота "Бенфики" был назван болельщиками лучшим голом "Шахтера" в 2020 годуГол Патрика в ворота "Бенфики" был назван болельщиками лучшим голом "Шахтера" в 2020 году
Олег Блохин отмечен высокой государственной наградой. ФутболОлег Блохин отмечен высокой государственной наградой. Футбол
Головкин для фильма поспарринговал с РоналдуГоловкин для фильма поспарринговал с Роналду
Мяч игрока "Манчестер Юнайтед" признан лучшим голом недели в Лиге чемпионовМяч игрока "Манчестер Юнайтед" признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов
В составе биатлонной сборной Украины на сборах в Финляндии зафиксирована вспышка коронавирусаВ составе биатлонной сборной Украины на сборах в Финляндии зафиксирована вспышка коронавируса
На турнире ММА боец отправил соперника в глубокий нокаут эффектным хайкикомНа турнире ММА боец отправил соперника в глубокий нокаут эффектным хайкиком
Усик за бой с Чисорой заработает в 2,5 раза меньше соперникаУсик за бой с Чисорой заработает в 2,5 раза меньше соперника
Клуб УПЛ отказался переносить матч чемпионата из-за вспышки коронавируса в стане соперника. ФутболКлуб УПЛ отказался переносить матч чемпионата из-за вспышки коронавируса в стане соперника. Футбол
В чемпионате Польши перед штрафным соперника вратарь стал в стенку, а полевые футболисты - на линию воротВ чемпионате Польши перед штрафным соперника вратарь стал в стенку, а полевые футболисты - на линию ворот
Последние новости
Подгружаем последние новости