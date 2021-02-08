Новостей.COM ⇒
2021-02-08
Последний спарринг "Динамо" на сборах был отмечен шикарным голом Де Пени и комичным автоголом соперника
Киевляне завершили турецкие сборы.
В рамках подготовки к весенней части сезона-2020/21 киевское "Динамо" провело тренировочные сборы в Турции.
В своем заключительном матче соперником лидера Украинской Премьер-лиги был белорусский БАТЭ.
Киевляне благодаря голам Виктора Цыганкова, Карлоса Де Пени, Миккеля Дуелунда и Жерсона Родригеса одержали крупную победу - 5:2.
Особенно хорош был гол Де Пена со штрафного удара.
Запомнился также курьезный автогол 26-летнего черногорского защитника БАТЭ Бориса Копитовича.
Напомним, 13 февраля матчем против "Олимпика" для "Динамо" возобновится чемпионат Украины. А еще через 5 дней киевляне сыграют первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге" в Киеве.