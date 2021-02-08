Последний спарринг "Динамо" на сборах был отмечен шикарным голом Де Пени и комичным автоголом соперника

В рамках подготовки к весенней части сезона-2020/21 киевское "Динамо" провело тренировочные сборы в Турции.

В своем заключительном матче соперником лидера Украинской Премьер-лиги был белорусский БАТЭ.

Киевляне благодаря голам Виктора Цыганкова, Карлоса Де Пени, Миккеля Дуелунда и Жерсона Родригеса одержали крупную победу - 5:2.

Особенно хорош был гол Де Пена со штрафного удара.

Запомнился также курьезный автогол 26-летнего черногорского защитника БАТЭ Бориса Копитовича.