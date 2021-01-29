Прима занял 6 место в спринте на Чемпионате Европы-2021 по биатлону

Украинские биатлонисты вновь остались без медали.

Прима занял 6 место в спринте на Чемпионате Европы-2021 по биатлону
Артем Прима
Фото: biathlon.com.ua

В польском Душники-Здруй состоялась мужская спринтерская гонка в рамках Чемпионата Европы-2021 по биатлону.

Чемпионом стал швейцарец Мартин Егер, которому удалось закрыть все мишени. Серебряную медаль завоевал россиянин Саид Халили, который также чисто отстрелялся.

"Бронза" досталась немцу Иоганнесу Кюну, который лихо промчался 10 километров, однако допустил два промаха.

Лучшим в составе сборной Украины стал Артем Прима. Как сегодня ранее Вита Семеренко, он претендовал на «серебро», но один промах на втором огневом рубеже отбросил его на шестое место.

Полностью провалили гонку Андрей Доценко, Руслан Ткаленко и Тарас Лесюк, не сумевшие даже квалифицироваться на гонку преследования.

После четырех программ чемпионата в копилке сборной Украины только одна медаль - "серебро" Анастасии Меркушиной в индивидуальной гонке. Украинским мужчинам пока не удалось получить ни одной награды.

Результаты гонки:

  1. Мартин Егер (0+0) 27:19,2
  2. Саид Халили (0+0) +7,3
  3. Йоганнес Кюн (1+1) +15,3

...

6. Артем Прима (0+1) +32,0

29. Богдан Цымбал (1+1) +1:07,2

39. Артем Тищенко (0+1) +1:31,6

74. Тарас Лесюк (2+2) +2:34,6

96. Руслан Ткаленко (3+1) +3:13,0

101. Андрей Доценко (2 + 2) +3: 28,1

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