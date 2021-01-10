Свитолина обыграла россиянку Звонареву и вышла в третий раунд турнира в Абу-Даби

Матч продолжался чуть более часа.

Фото: J48tennis.net Элина Свитолина

В 116 финала турнира WTA в Абу-Даби первый номер украинского женского тенниса Элина Свитолина в двух сетах переиграла россиянку Веру Звонареву - 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час и 11 минут.

За право сыграть в четвертьфинале турнира в ОАЭ Свитолина поспорит с еще одной россиянкой Екатериной Александровой, занимающий 33-е место в рейтинге WTA.

Добавим, что Элина выиграла 17 из 19 последних поединков против теннисисток из РоSSии.

Отметим, что еще одна украинка Марта Костюк вышла в третий раунд этого турнира.

На пути к 1/8 финала украинка обыграла шестьдесят седьмую ракетку мира, представительницу Тайваня Се Шувей - 6:7, 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 17 минут.

В следующем раунде Костюк сыграет против словенки Тамары Цидансек.