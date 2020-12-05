Украина стала пятой в первой эстафете сезона в Кубке мира по биатлону

У Контиолахти прошла женская эстафета.

Украина стала пятой в первой эстафете сезона в Кубке мира по биатлону
Дарина Блашко
Фото: Украинский биатлон

На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти прошла первая в сезоне эстафетная гонка - среди женщин.

В течение всех четырех этапов гонки сборная Украины была рядом с лидирующими командами.

Стартовый этап бежала Дарья Блашко, которая ровно провела свою гонку и всего с одним дополнительным патроном передала эстафету четвертой с отставанием от лидирующих белорусок на 10 секунд.

Также 4-й закончила свой этап Валя Семеренко, однако отставание от лидера - сборной Франции - увеличилось до 31 секунды.

Вита Семеренко уступила одну позицию и отправила завершать эстафету Елену Пидгрушную.

На той же 5-й позиции сборная Украины и завершила гонку.

А "золото" прогнозируемо взяли шведки, которые опередили француженок менее, чем на 10 секунд.

Замкнул пьедестал квартет немок.

Эстафета. Женщины

1. Швеция (0 + 8) 1: 12: 44,5

2. Франция (0 + 9) 9,6

3. Германия (0 + 12) +43,9

4. РоSSия (2 + 11) +2: 31,3

5. Украина (2 + 11) +2: 39,9

6. Италия (0 + 14) +2: 46.4

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