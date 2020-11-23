В Киеве с 26 по 29 ноября пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике

В Киеве с 26 по 29 ноября пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Киеве с 26 по 29 ноября. В соревнованиях примут участие 150 спортсменок из 23 стран мира. Из-за пандемии коронавируса состязания будут проходить без зрителей.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Вечерний Киев”.

Как отмечается, Украина будет принимать континентальное первенство по художественной гимнастике впервые с 2004 года. Участие в соревнованиях примет около 150 лучших гимнасток из 23 стран мира. Они разыграют 8 комплектов нагород.

Сообщается, что из-за пандемии коронавируса турнир пройдет без зрителей. Однако чемпионат будет транслироваться вживую. 

Также сообщается, что в понедельник, 23 ноября, в 11.45 в ивент-холле PMHUB (ул. Иоанна Павла, II, 5) состоится пресс-конференция по случаю старта в Киеве 36-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике. Во время мероприятия также будет представлена ??команда Национальной сборной Украины по художественной гимнастике.

Напомним, матч Лиги Наций УЕФА между сборными Украины и Швейцарии был отменен. Из-за массовых случаев инфицирования коронавирусом в стане национальной сборной Украины по футболу власти Швейцарии приняли решение отправить всю делегацию сборной на карантин. 

Фото: iz.ru


Игорь Бровко, КиевВласть

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