Ультрас "Динамо" провели огненную акцию протеста во Львове

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В рамках шестого тура чемпионата Украины киевское "Динамо" отправилось во Львов, где продолжило свое победное шествие в матче против "Руха" (2:0).

Вместе с командой на поединок прибыли и ультрас "бело-синих". Болельщики не смогли попасть на стадион, однако они провели акцию протеста возле "Арены Львов".

"Суркисы не смогут прятать команду от зрителей вечно", - говорится в обращении болельщиков в Telegram.

Напомним, уже завтра "Динамо" домашним матчем против "Ювентуса" стартует в Лиге Чемпионов. И Минздрав разрешил присутствие зрителей на этом матче.