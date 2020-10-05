8 нокдаунов на двоих за 5 раундов: Баранчик проиграл в Лас-Вегасе американцу в, возможно, лучшем боя года

Белорус Иван Баранчик (20-1-0, 13 KO) нокаутом в пятом раунде проиграл американцу Хосе Сепеде (32-2-0, 25 KO) в главном бою вечера бокса в Лас-Вегасе.

Бойцы провели эффектный бой со множеством мощных ударов. Забыв о защите, каждый из соперников не раз отправлял оппонента на канвас.

За 5 раундов каждый из бойцов по четыре раза побывал в нокдауне. Но последнее слово осталось за Хосе, который мощным левым хуком отправил Баранчика в глубокий нокаут.

Таким образом, Сепеда стал официальным претендентом на титул чемпиона в первом полусреднем весе по версии WBC.

Highlights поединка Сепеда - Баранчик.

Полное видео боя.