Министерство здравоохранения Италии призывает остановить Серию А из-за коронавируса

В командах слишком много зараженных.

Министерство здравоохранения Италии в лице заместителя министра Сандры Дзампы призвал вновь остановить Серию А.

"Протоколы, которые мы подписывали, говорят сами за себя. Серия А должна быть прекращена.

Когда зафиксировано так много положительных тестов (в "Дженоа" 14 больных, - прим.LB.ua), остается только прервать чемпионат. Зараженные не могут играть, могут заразить других", - цитирует чиновницу Corriere della Sera.

Отметим, сегодня в чемпионате Италии запланированы отложенные матчи 1-го тура. В частности, в Риме клуб украинца Руслана Малиновского "Аталанта" встретится с "Лацио".