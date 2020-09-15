Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину, - министр молодежи и спорта

Фото: ua.tribuna.com

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в эксклюзивном интервью ua.tribuna.com рассказал о планах провести Олимпиаду в Украине. Такую задачу, несмотря на колоссальные затраты, поставил президент Владимир Зеленский.

"Президент поставил задачу привезти Олимпиаду в Украине. Но для этого нужна материально-техническая база. Сейчас мы смотрим, возможно это или нет. Если возможно, то что нужно построить.

Президент неделю назад сказал мне дать техническое задание, что нужно для Олимпийских игр. Сейчас мы это готовим. Дадут нам Олимпиаду или нет - это уже второй вопрос. Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы", - сообщил министр.

"Насколько Олимпиада в Украине уместна, когда есть куча других отраслей, здесь и сейчас требующих немалых государственных денег? Так мы никогда ничего не проведем. Почему нет? Почему не провести всемирную Универсиаду? Почему не провести чемпионат мира? Это же приезжают иностранцы, привозят средства. Это же толчок в инфраструктуре - гостиницы, спортивные объекты. Если с умом подойти и построить объекты, которые не будут простаивать", - уверен Гутцайт.

"У нас же президент Федерации по прыжкам в воду Игорь Владимирович Лысов построил бассейн. Ежегодно проводят чемпионат мира среди юниоров или взрослых, чемпионат Европы. У нас есть потенциал.

Вот мы провели Евро-2012. Вы видели, как нация объединилась? Супер! Как все болели, как бы кому-то не было плохо", - заявил Гутцайт.