Владелец московского "Спартака" снимает команду с чемпионата РоSSии из-за судейского произвола

Леонид Федун сделал громкое заявление.

Фото: скриншот
Накануне стартовал новый сезон в РоSSийской премьер-лиге.

В частности, московский "Спартак" проводил свой первый матч на домашней "Открытой Арене" против "Сочи" и к 10-й минуте уже вел 2:0.

Однако затем за дело взялись судьи, назначив в ворота хозяев два пенальти, за счет которых гости ушли от поражения - 2:2. Причем второй пенальти был назначен на 90-й минуте.

И если по назначению первого 11-метрового вопросов не должно возникнуть,

то назначение второго пенальти - это явная ошибка рефери и судьи VAR.Через час после матча глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал ошибку рефери во втором эпизоде.

"К сожалению, арбитр ошибся в ключевом эпизоде на 88-й минуте", - цитирует венгерского арбитра sports.ru. И добавил, что главный судья поединка уже отстранен от работы, а по судье VAR будет отдельное рассмотрение. Не исключено, что оба пройдут проверку на полиграфе.

Владелец "Спартака" Леонид Федун адекватно отреагировал на судейство в матче против "Сочи".

"Я завтра скажу, что мы снимаемся с чемпионата! Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Или не нужен "Спартак", значит, не нужен!", - приводит слова Федуна championat.com.

Напомним, что "Спартак", который был недоволен судейством по итогам прошлого сезона, написал открытое письмо главе департамента судейства РФС.

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