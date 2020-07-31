Суркис - футболистам: Если с Луческу не получится, то надо будет менять вас всех

Теперь игроки и тренер - в одной лодке.

Накануне киевское "Динамо" на своей спортивной базе в Конче-Заспе провело первую тренировку под руководством нового штаба во главе с Мирчей Луческу.

Нового главного тренера команде представил сам президент клуба Игорь Суркис, начав с поздравлений в адрес юбиляра, который отметил на днях свое 75-летие.

От имени всей команды ее капитан Сергей Сидорчук вручил Луческу клубную футболку с 75-м номером на спине. Именинник принял символический подарок, отметив, что лучшим подарком для него будет чемпионство киевского "Динамо" по итогам сезона.

Со своей стороны Суркис обратился к игрокам, выразив полное доверие румынскому специалисту.

"Луческу хочет трофеев. Но трофеев не для себя, а прежде всего для вас! Я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. А теперь он пришел к нам, чтобы обыгрывать уже тех, с кем он построил систему, команду", - приводит слова президента "Динамо" официальный сайт "бело-синих".

"Мы с ним много говорили - система есть, но теперь нужна ваша воля, чтобы вы работали как следует в тренировочном процессе и воплощали эту работу в результат на футбольном поле.

Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда, наверное, нужно будет менять всех вас. Успехов вам и всего наилучшего", - завершил свой спич Суркис.