Суркис - футболистам: Если с Луческу не получится, то надо будет менять вас всех

Теперь игроки и тренер - в одной лодке.

Накануне киевское "Динамо" на своей спортивной базе в Конче-Заспе провело первую тренировку под руководством нового штаба во главе с Мирчей Луческу.

Фото: "Динамо"

Нового главного тренера команде представил сам президент клуба Игорь Суркис, начав с поздравлений в адрес юбиляра, который отметил на днях свое 75-летие.

От имени всей команды ее капитан Сергей Сидорчук вручил Луческу клубную футболку с 75-м номером на спине. Именинник принял символический подарок, отметив, что лучшим подарком для него будет чемпионство киевского "Динамо" по итогам сезона.

Мирча Луческу
Фото: "Динамо"
Мирча Луческу

Со своей стороны Суркис обратился к игрокам, выразив полное доверие румынскому специалисту.

"Луческу хочет трофеев. Но трофеев не для себя, а прежде всего для вас! Я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. А теперь он пришел к нам, чтобы обыгрывать уже тех, с кем он построил систему, команду", - приводит слова президента "Динамо" официальный сайт "бело-синих".

"Мы с ним много говорили - система есть, но теперь нужна ваша воля, чтобы вы работали как следует в тренировочном процессе и воплощали эту работу в результат на футбольном поле.

Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда, наверное, нужно будет менять всех вас. Успехов вам и всего наилучшего", - завершил свой спич Суркис.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Врач сборной Украины по футболу умер от коронавирусаВрач сборной Украины по футболу умер от коронавируса
«Ультрас хотят управлять командой Динамо? Пускай только сначала денежки сюда занесут», - Суркис. Футбол«Ультрас хотят управлять командой Динамо? Пускай только сначала денежки сюда занесут», - Суркис. Футбол
"Реал" остался самым дорогим мировым футбольным брендом"Реал" остался самым дорогим мировым футбольным брендом
Усик отказался от соцсетейУсик отказался от соцсетей
В футзальном клубе "Ураган" обнаружили вспышку коронавируса. ФутболВ футзальном клубе "Ураган" обнаружили вспышку коронавируса. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Луческу назвал подготовку к новому сезону "ненормальной"Луческу назвал подготовку к новому сезону "ненормальной"
Угроза безопасности определила место жительства Луческу в КиевеУгроза безопасности определила место жительства Луческу в Киеве
«Ультрас хотят управлять командой Динамо? Пускай только сначала денежки сюда занесут», - Суркис. Футбол«Ультрас хотят управлять командой Динамо? Пускай только сначала денежки сюда занесут», - Суркис. Футбол
Презентация Луческу оказалась под угрозой срыва из-за коронавируса у клубного сотрудника. ФутболПрезентация Луческу оказалась под угрозой срыва из-за коронавируса у клубного сотрудника. Футбол
"Динамо" назвало официальную дату презентации Луческу главным тренером"Динамо" назвало официальную дату презентации Луческу главным тренером
"Шахтер" поздравил Луческу с юбилеем. Футбол"Шахтер" поздравил Луческу с юбилеем. Футбол
Дочь Лобановского высказалась о ситуации с Луческу. ФутболДочь Лобановского высказалась о ситуации с Луческу. Футбол
Ультрас "Динамо" устроили протест с файерами у стадиона им. Лобановского из-за Луческу. ФутболУльтрас "Динамо" устроили протест с файерами у стадиона им. Лобановского из-за Луческу. Футбол
Ультрас "Динамо" снова напомнили о себе в ситуации с ЛуческуУльтрас "Динамо" снова напомнили о себе в ситуации с Луческу
Суркис готов заплатить € 8 млн за защитника "Галатасарая", - СМИСуркис готов заплатить € 8 млн за защитника "Галатасарая", - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости