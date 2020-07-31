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2020-07-31
Луческу назвал подготовку к новому сезону "ненормальной"
В команде недокомплект игроков.
Мірча Луческу
Фото: ФК "Динамо"
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу во время пресс-конференции рассказал, что препятствует команде полноценно начать подготовительный период.
"У нас очень мало времени, плохой момент - много травмированных, не начинают с нами подготовительный период. Может, вернутся через 5-6 дней, но они не будут с самого начала", - отметил румынский специалист.
"У нас сейчас только 17 игроков вместо 22-23, без вратарей. Это не позволяет начинать подготовку нормально", - заявил Луческу.
Ранее
главный тренер "Динамо" озвучил состав своего тренерского штаба.