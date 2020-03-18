Капитализация "Манчестер Юнайтед" уменьшилась на 1 млрд фунтов из-за коронавируса

Падение фондового рынка затронуло и "красных дьяволов".

Капитализация "Манчестер Юнайтед" уменьшилась на 1 млрд фунтов из-за коронавируса
Семья Глейзеров

На фоне падения фондовых рынков, вызванного пандемией коронавируса, акционерная стоимость "Манчестер Юнайтед" уменьшилась на 1 млрд фунтов, сообщает The Sun.

В начале года цена акций 20-кратных чемпионов Англии составляла 16,53 фунта за одну акцию, что в общей капитализации МЮ выливалось почти в 3 млрд фунтов.

Но после вспышки коронавируса цена акций клуба с "Олд Траффорд" стала стремительно падать, достигнув в понедельник отметки в 9,92 фунта, уточняет издание.

"Юнайтед" был приобретен американским бизнесменом Малькольмом Глейзером в 2005 году.

После его смерти в 2014 году владение клубом перешло к семье Глейзеров.

Отметим, что американские владельцы клуба становятся все более непопулярными среди болельщиков, что приводит к агрессивному количеству протестов на стадионе и за его пределами.

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