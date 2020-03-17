Перенос Евро поможет Беседину принять участие в чемпионате Европы

Срок дисквалификации динамовца заканчивается в декабре текущего года.

Перенос Евро поможет Беседину принять участие в чемпионате Европы
Артем Беседин
Фото: ФК Динамо Киев

Украинский форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин не пропустит следующий чемпионат Европы, поскольку срок его дисквалификации истечет до планируемых новых сроков турнира.

УЕФА определил новые сроки проведения Евро - с 11 июня до 11 июля 2021 года.

Напомним, Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча группового этапа Лиги Европы "Мальме" - "Динамо" (4:3) в ноябре 2019 года.

За употребление допинга форвард был отстранен от тренировок и соревнований на один год. Срок его дисквалификации отсчитывается с 19 декабря 2019 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киевский полумарафон отложили из-за коронавирусаКиевский полумарафон отложили из-за коронавируса
НХЛ приостановила сезонНХЛ приостановила сезон
Все матчи на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве будут проводиться без зрителей до 3 апреляВсе матчи на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве будут проводиться без зрителей до 3 апреля
Определился последний полуфиналист Кубка Украины по футболуОпределился последний полуфиналист Кубка Украины по футболу
"Шахтер" сделал широкий шаг к четвертьфиналу Лиги Европы"Шахтер" сделал широкий шаг к четвертьфиналу Лиги Европы
Блок рекламы


Похожие новости
Чемпионат Европы по художественной гимнастики в Киеве отмененЧемпионат Европы по художественной гимнастики в Киеве отменен
УЕФА перенес Евро-2020 УЕФА перенес Евро-2020
УЕФА требует от национальных лиг компенсацию в 275 млн евро за перенос Евро-2020, - СМИ. ФутболУЕФА требует от национальных лиг компенсацию в 275 млн евро за перенос Евро-2020, - СМИ. Футбол
В чемпионате Бразилии команда вышла на поле в маскахВ чемпионате Бразилии команда вышла на поле в масках
Экс-игрок "Ливерпуля" забил эффектный автогол в чемпионате ТурцииЭкс-игрок "Ливерпуля" забил эффектный автогол в чемпионате Турции
"Интер" за сутки собрал почти 3 млн евро для борьбы с коронавирусом"Интер" за сутки собрал почти 3 млн евро для борьбы с коронавирусом
Михайличенко нанес "Шахтеру" второе поражение в чемпионате УкраиныМихайличенко нанес "Шахтеру" второе поражение в чемпионате Украины
УЕФА перенесет Евро на 2021 год, - Lequipe. ФутболУЕФА перенесет Евро на 2021 год, - Lequipe. Футбол
"Шахтер" сделал широкий шаг к четвертьфиналу Лиги Европы"Шахтер" сделал широкий шаг к четвертьфиналу Лиги Европы
УЕФА рассматривает вариант приостановки еврокубковых розыгрышей, - СМИУЕФА рассматривает вариант приостановки еврокубковых розыгрышей, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости