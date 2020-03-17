УЕФА перенес Евро-2020
Турнир состоится в 2021 году.
Сегодня УЕФА из штаб-квартиры в швейцарском Ньоне проводит видео-саммит с ассоциациями-членами и представителями клубов.
В результате первого из трех конференц-консультаций было выработано решение о переносе Евро-2020 на лето следующего года, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновление. Новые даты проведения чемпионата Европы – с 11 июня по 11 июля 2021 года.
В последний раз, когда ЧМ или ЧЕ переносились, это было из-за Второй мировой войны.
При этом впервые чемпионат Европы или Чемпионат мира пройдет в нечетный год.
После первого раунда видео-конференции было выработано решение о создании двух рабочих групп, которые будут работать над дальнейшим календарем Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также финансовыми вопросами.
УЕФА рассматривает вариант, при котором ЛЧ и ЛЕ на этапах полуфиналов и финалов могут быть доиграны в течение четырех дней в Стамбуле и Гданьске соответственно, на пример баскетбольного "Финала четырех".
При этом, пока, не уточняется формат проведения ответных матчей 1/8 финала и четвертьфиналов.
Кроме того, УЕФА определило, что национальные чемпионаты-2019/20 должны быть завершены к лету (если позволит эволюция коронавируса).
Напомним, в финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Соперниками команды Андрея Шевченко по группе С стали сборные Нидерландов и Австрии. Третий соперник определится после плей-офф Лиги Наций.