Новостей.COM ⇒
2019-12-30
В английском Чемпионшипе 2019 год закрылся феерическим голом игрока "Мидлсбро"
Эшли Флетчер отметился в воротах "Вест Бромвича".
Эшли Флетчер
Фото: Twitter
В матче заключительного в календарном году 25-го тура Чемпионшипа "Мидлсборо" в гостях обыграл одного из лидеров Лиги - "Вест Бромвич" со счетом 2:0.
Но 90+4-й минуте гости удвоили свое преимущество, благодаря превосходному голу Эшли Флетчера.
Воспитанник "Манчестер Юнайтед" издалека одним касанием запустил мяч за шиворот голкиперу Сэмюэлю Джонстону.
Получился шедевр под стать Английской Премьер-Лиги.
THAT IS OUTRAGEOUS! ?— Quest (@QuestTV)
@AshFletcher___with a goal of the season contender for @Boro? #EFLonQuest| #Boro| #UTB pic.twitter.com/RMB6W4LKzf 29 декабря 2019 г.