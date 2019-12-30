В английском Чемпионшипе 2019 год закрылся феерическим голом игрока "Мидлсбро"

Эшли Флетчер отметился в воротах "Вест Бромвича".

В английском Чемпионшипе 2019 год закрылся феерическим голом игрока "Мидлсбро"
Эшли Флетчер
Фото: Twitter

В матче заключительного в календарном году 25-го тура Чемпионшипа "Мидлсборо" в гостях обыграл одного из лидеров Лиги - "Вест Бромвич" со счетом 2:0.

Но 90+4-й минуте гости удвоили свое преимущество, благодаря превосходному голу Эшли Флетчера.

Воспитанник "Манчестер Юнайтед" издалека одним касанием запустил мяч за шиворот голкиперу Сэмюэлю Джонстону.

Получился шедевр под стать Английской Премьер-Лиги.

THAT IS OUTRAGEOUS! ?@AshFletcher___ with a goal of the season contender for @Boro ?#EFLonQuest | #Boro | #UTB pic.twitter.com/RMB6W4LKzf

— Quest (@QuestTV) 29 декабря 2019 г.

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