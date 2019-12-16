Зозуля жестко ответил фанам "Райо Вальекано", обвинивших украинца в ницизме

Форвард "Альбасете" предположил, почему ультрас мадридского клуба его не любят.

Роман Зозуля
Фото: screenshot
Роман Зозуля
Украинский легионер клуба испанской Сегунды - "Альбасете" Роман Зозуля жестко ответил фанатам "Райо Вальекано", которые оскорбляли его во время матча 20-го тура.

"Они (фанаты "Райо Вальекано" - прим. LB.ua) не оскорбляют меня за то, что я нацист. Они оскорбляют меня, потому что я умею читать и потому, что я принимаю душ каждый день. В этом районе народ это осуждает", – цитирует Зозулю Carrusel Deportivo.

Напомним, накануне во время матча "Райо Вальекано" – "Альбасете" фанаты хозяев речевками оскорбляли Зозулю, утверждая, что он нацист.

Из-за этого команда гостей приняла решение не выходить на второй тайм, а матч был отменен.

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