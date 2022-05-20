"Эвертон" украинца Миколенко сохранил прописку в АПЛ

Команда украинского футболиста продолжит выступать в английской Премьер-лиге, информирует ZN.ua.

Миколенко перешел в "Эвертон" в январе
© Everton FC

"Эвертон" украинского за щитника Виталий Миколенко сохранил прописку в английской Премьер-лиге.

Команде Фрэнка Лэмпарда, чтобы сохранить прописку в элите на следующий сезон, обязательно нужно было побеждать во вчерашнем перенесенном матче 33-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

"Эвертон" сделал большой камбэк, выиграл матч (3:2) и гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ.

Виталий Миколенко вышел в основе "ирисок" и провел на поле весь поединок.

Напомним, Виталий Миколенко 1 января подписал контракт с "Эвертоном" сроком на 4,5 года. По информации СМИ, "Динамо" получило за 22-летнего игрока 21 миллион евро, а за счет бонусов сумма может вырасти до 23 миллионов.

Всего в нынешнем сезоне Миколенко провел 16 матчей за "Эвертон" во всех турнирах и отметился одним результативным ударом.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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