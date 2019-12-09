Месси забил юбилейный хет-трик в чемпионате Испании

Теперь на счету Лео их 35.

В матче 16-го тура испанской Примеры "Барселона" покуражилась над "Мальоркой".

Встреча прошла на "Ноу Камп" и завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси оформил очередной хет-трик, который стал для аргентинского форварда 35-м в чемпионатах Испании .

Всё началось еще 9 лет назад.

По этому показателю Месси обошел португальского нападающего Криштиану Роналду - за время выступления за "Реал" португалец успел забить 34 хет-триков.