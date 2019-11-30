Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе

Сборная Украины попала не в "группу смерти" или "группу жизни", а во вполне себе "обычную группу".

В столице Румынии Бухаресте состоялась жеребьевка финального турнира Евро-2020.

Отметим, что полноценной эту процедуру назвать было сложно, так как во многих группах было известно, как минимум, по два участника, а в некоторых оставалось выбрать лишь одного соперника из двух вариантов.

Сборная Украины ранее автоматически попала на команду Нидерландов в группе C, поединки которой состоятся в Амстердаме и Бухаресте.

В итоге, подопечным Андрея Шевченко "слепой" жребий определил в соперники сборные Нидерландов, Австрии и одного из победителей плей-офф Лиги Наций.

В первом туре наша сборная сыграет с голландцами. Матч пройдет в Амстердаме.

Добавим, что в 1/8 финала выходят не только по две лучшие команды из каждой группы, но и четыре лучшие команды из шести, занявших третьи места.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 пройдет не в одной или двух странах, как это было до этого, а сразу в 12 странах, точнее - городах. Хозяевами турнира будут Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Бильбао, Дублин, Мюнхен и Будапешт.

Финальный турнир стартует 12 июня в Риме матчем с участием сборной Италии, а финальный матч состоится 12 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".