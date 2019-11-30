"Динамо" установило клубный антирекорд в Лиге Европы

Киевляне в поединке с "Мальме" получили 6 желтых карточек.

"Динамо" установило клубный антирекорд в Лиге Европы
Фото: ФК "Динамо"

Накануне "Динамо" в зубодробительном матче, проявив характер, но всё же проиграло на выезде "Мальме" (3:4) в рамках группового этапа Лиги Европы, чем осложнило себе шансы на выход в плей-офф турнира.

В матче со шведами сразу 6 игроков "Динамо" получили предупреждения от арбитра из Чехии Павела Краловеца, установив тем самым клубный антирекорд в Лиге Европы. Больше "горчичников" динамовцы "заработали" только два года назад в гостевом поединке третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов с "Янг Бойз" - 7.

С учетом удаления Сергея Сидорчука, общее количество штрафа, полученного динамовцами на арене "Сведбанк", составило 9 баллов (3 - за удаление, 1 - за предупреждение). Больше штрафных очков киевляне заработали лишь в феврале 2015 года в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Генгамом" - 10.

Добавим, что удаление капитана "Динамо" в матче против "Мальме" стало 100-м для украинских команд в еврокубках за годы независимости. При этом "Динамо" сравнялось по числу красных карточек с "Шахтером" - 28.

Отметим, что Краловец является одним из самых нефартовых для динамовцев арбитром. Трижды он судил игры "бело-синих" и во всех киевляне потерпели поражение. В сезоне-2012/13 "Динамо" на групповом этапе ЛЧ уступило в гостях "Порту" - 2:3, а три года спустя в том же турнире и также на выезде - "Челси" - 1:2.

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