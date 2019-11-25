Роналду и спустя 10 лет после своей продажи принес "Манчестер Юнайтед" 1 млн евро

Португалец продолжает работать на "красных дьяволов".

Роналду и спустя 10 лет после своей продажи принес "Манчестер Юнайтед" 1 млн евро
Криштиану Роналду
Фото: ввс

Покинув "Олд Траффорд" в 2009 году Криштиану Роналду продолжает приносить прибыль "Манчестер Юнайтед".

До конца сезона банковский счет "красных дьяволов" пополнится на сумму более 1 млн евро за переход Криштиану из мадридского "Реала" в "Ювентус", сообщает manutd.ru, со ссылкой на Manchester Evening News.

Финансовые отчеты "Ювентуса" за сезон 2018-19 показали, что чемпионы Серии А должны заплатить "Манчестер Юнайтед" 1.2 млн. евро, а источники в клубе сообщили, что это второй транш "солидарных платежей" после того, как португалец перешел в "Ювентус" из "Реала" за 88 млн. фунтов в прошлом году.

Так называемые "солидарные платежи" были введены ФИФА в 2001 году и были разработаны в качестве компенсации клубам, которые способствовали развитию игрока в возрасте от 12 до 23-х лет, и за переход Криштиану в "Ювентус" "Манчестер Юнайтед" получит порядка 2.2 млн. фунтов.

18-летний Роналду пришел на "Олд Траффорд" в 2003 году из лиссабонского "Спортинга" за 12.24 млн. фунтов и спустя 6 лет был продан в "Реал" за рекордную на тот момент трансферную сумму в размере 80 млн. фунтов, прежде чем перешел в туринский "Ювентус".

Роналду сыграл за «МанЮнайтед» 292 матча и забил 118 голов за шесть сезонов, которые провел на «Олд Траффорд», выиграв три титула Английской Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.

Португалец в составе "Юнайтед" выиграл свой первый "Золотой мяч", "Золотую бутсу" и был признан Лучшим игроком Мира в 2008 году.

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