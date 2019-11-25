В матче НХЛ хоккеист получил серьезную травму позвоночника

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес Кингс" принимал "Аризону Койотс" (2:3).

В одном игровом эпизоде форвард гостей Лоусон Круз получил серьезное повреждение.

При попытке выйти один на один, Круз потерял равновесие в борьбе с защитником "Кингз" Алеком Мартинесом.

Нападающий пытался сгрупироваться, но зацепил ногой штангу ворот и его развернуло на льду, после чего он на большой скорости врезался в лицевой борт спиной, серьезно повредив позвоночник.

Круз смог покинуть площадку только при помощи медицинского персонала и партнеров по команде.