Трамп выиграл Northern Ireland Open

В финале англичанин обыграл О'Салливана.

Трамп выиграл Northern Ireland Open
Джадд Трамп
Фото: worldsnooker.com

В Белфасте завершился 6-й рейтинговый турнир сезона по снукеру.

Финал стал абсолютным повторением прошлогоднего: англичанин Джадд Трамп со счетом 9:7 обыграл своего соотечественника Ронни О'Салливана.

Первая сессия завершилась в пользу чемпиона мира-2019 – Трампа 5:3.

Вторая сессия протекала не менее эмоционально и завершилась вничью 4:4.

Итоговые 9:7 в пользу Трампа, который завоевал уже третий титул в сезоне и 14-й в карьере. Джадд за победу на турнире заработал 70 тыс. фунтов, "Король Ронни" ограничился 30-тью.

Следующий рейтинговый турнир – Открытый чемпионат Англии – пройдет в Йорке с 26 ноября по 8 декабря.

WOW!@ronnieo147 x @judd147t = snooker of the highest calibre

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— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 17 ноября 2019 г.

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