Стюард травмировал игрока "Динамо" в матче квалифая Евро-2020, погнавшись за выбежавшим на поле фаном

Томаш Кендзера получил травму бедра.

Стюард травмировал игрока "Динамо" в матче квалифая Евро-2020, погнавшись за выбежавшим на поле фаном
Томаш Кендзера
Фото: ТСН

В рамках 9-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Польши, уже обеспечившая свое участие в финальной стадии турнира, решила не почивать на лаврах и обыграла на выезде Израиль со счетом 2:1.

Под занавес встречи произошел неординарных "страховой" случай.

Уже в компенсированное время на поле выбежал фанат. Стюарды погнались за нарушителем, а один из стражей порядка не увидел на своем пути Томаша Кендзеру и сбил его.

После столкновения игрок "Динамо" не смог продолжить поединок без помощи медицинской службы.

Томаш все же доиграл оставшееся до финального свистка время и серьезной травмы он, по всей видимости, избежал.

A pitch invader’s just run onto the pitch at the Israel v Poland game and a pursuing police officer has just cleaned out Polish defender K?dziora. pic.twitter.com/VvFMKOKyiZ

— Fulhamaway (@Fulhamaway) 16 ноября 2019 г.

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