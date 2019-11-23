Стюард травмировал игрока "Динамо" в матче квалифая Евро-2020, погнавшись за выбежавшим на поле фаном
Томаш Кендзера получил травму бедра.
В рамках 9-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Польши, уже обеспечившая свое участие в финальной стадии турнира, решила не почивать на лаврах и обыграла на выезде Израиль со счетом 2:1.
Под занавес встречи произошел неординарных "страховой" случай.
Уже в компенсированное время на поле выбежал фанат. Стюарды погнались за нарушителем, а один из стражей порядка не увидел на своем пути Томаша Кендзеру и сбил его.
После столкновения игрок "Динамо" не смог продолжить поединок без помощи медицинской службы.
Томаш все же доиграл оставшееся до финального свистка время и серьезной травмы он, по всей видимости, избежал.
A pitch invader’s just run onto the pitch at the Israel v Poland game and a pursuing police officer has just cleaned out Polish defender K?dziora.— Fulhamaway (@Fulhamaway)
pic.twitter.com/VvFMKOKyiZ 16 ноября 2019 г.
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