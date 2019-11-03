Украинский автогонщик стал чемпионом мира по дрифтингу

Всемирные автоспортивные игры проходят в Риме.

Украинский автогонщик стал чемпионом мира по дрифтингу
Дмитрий Иллюк
Фото: driftukraine

Дрифтер из Одессы Дмитрий Иллюк занял первое место на FIA Motorsport Games, которые проходят в Риме. Он управлял автомобилем Nissan 200SX и победил спортсменов из Чехии и РоSSии.

Об этом сообщает одесское издание Пушкинская.

Иллюк сражался с 24 спортсменами. Во время гонки он обогнал чеха Михала Райхерта, что принесло спортсмену победу.

Организаторы отметили, что заезд проходил на очень мокрой трассе, из-за чего спортсмены совершали ошибки.

38-летний Дмитрий Иллюк - многоразовый чемпион Украины, восточной Европы и зимнего сезона по дрифту 2018-2019 годов. На этих соревнованиях он представлял Украину в дисциплине Drifting Cup. Накануне Иллюк признался, что едет за победой.

Помимо Дмитрия в национальную сборную вошли еще два спортсмена: 16-летняя Вероника Кононенко и 15-летний Георгий Красько. Оба участвуют в дисциплине Karting Slalom Cup.

FIA Motorsport Games - соревнования в стиле Олимпийских игр. Спортсмены соревнуются в шести дисциплинах: картинг, дрифт, Формула 4, TCR, GT и кибергонки. В этом году участвуют 50 национальных команд. Игры проходили с 1 по 3 ноября в Риме на трассе ACI Vallelunga.

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