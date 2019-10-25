Львов поспорит за право провести Олимпиаду-2030

Работа над заявкой начнется в 2020 году.

Львов поспорит за право провести Олимпиаду-2030
Фото: city-adm.lviv.ua

Львов намерен подать заявку на проведение юношеских Зимних Олимпийских игр в 2028 году и Зимних Олимпийских игр в 2030 году. Работа над ней начнется в 2020 году.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в четверг во время брифинга с президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой.

"Я только что встречался с молодыми львовянами... Сказали просить право для Львова быть городом-хозяином Зимней Олимпиады 2030 года, а в 2028 мы готовы принять молодежные Зимние Олимпийские игры. Мы начали этот процесс, но война эти потуги остановила. Сегодня нужно всему миру показать, что мы имеем право, и мы этого заслуживаем. Мы будем биться за это право проводить Зимние Олимпийские игры", - цитирует Садового пресс-служба Львовского горсовета.

Бубка в свою очередь сказал, что Львов вполне мог претендовать на проведение ОИ уже в 2022 году, "если бы не война".

"Да, работа над этим вопросом не легкая, но у нас есть достаточно времени, чтобы все планировать, строить нужную инфраструктуру. Кто не мечтает, тот не побеждает. Поэтому давайте работать и двигаться в этом направлении", - заявил президент НОК.

Напомним, что планы провести Олимпиаду в Украине вынашивали при президенте Викторе Януковиче. В мае 2010 года, через несколько месяцев после вступления в должность, он предложил подать заявку в Международный олимпийский комитет на проведение в Украине зимних Олимпийских игр 2022 года. Планировалось, что они состоятся во Львове.

После Революции достоинства Украина отозвала свою заявку. В 2019 году президент Владимир Зеленский снова поднял вопрос проведения Олимпиады в Украину.

Ближайшие Олимпийские игры состоятся в Токио (2020), Пекине (2022), Париже (2024), Милане и Кортина-д’Ампеццо (2026) и Лос Анджелесе (2028).

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский отрицает угрозы главе Федерации баскетбола из-за проигрыша команды, где играет его сынКоломойский отрицает угрозы главе Федерации баскетбола из-за проигрыша команды, где играет его сын
Коломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сынКоломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын
Гвоздик выписан из медицинской клиникиГвоздик выписан из медицинской клиники
Роскошный сейв Буффона признан событием тура в Серии АРоскошный сейв Буффона признан событием тура в Серии А
Дарья Белодед выиграла турнир в Абу-ДабиДарья Белодед выиграла турнир в Абу-Даби
Блок рекламы


Похожие новости
"Львов" установил антирекорд чемпионатов Украины. Футбол"Львов" установил антирекорд чемпионатов Украины. Футбол
"Карпаты" планируют объединиться с двумя другими львовскими клубами в рамках проекта народной команды. Футбол"Карпаты" планируют объединиться с двумя другими львовскими клубами в рамках проекта народной команды. Футбол
Во Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияlВо Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияl
Один из столпов обороны "Динамо" может провести полгода без игры из-за травмы колена. ФутболОдин из столпов обороны "Динамо" может провести полгода без игры из-за травмы колена. Футбол
"Львов" - "Олимпик" - 0:1. 8 тур. Футбол"Львов" - "Олимпик" - 0:1. 8 тур. Футбол
Бывший тренер донецкого "Олимпика" возглавил львовские "Карпаты". ФутболБывший тренер донецкого "Олимпика" возглавил львовские "Карпаты". Футбол
"Львов" - "Мариуполь" - 0:1. 6 тур"Львов" - "Мариуполь" - 0:1. 6 тур
В пригороде Львова возник масштабный пожар на предприятии, где хранится пластик и растворителиВ пригороде Львова возник масштабный пожар на предприятии, где хранится пластик и растворители
"Днепр-1" пропустил нелепейший гол в матче УПЛ против "Львова""Днепр-1" пропустил нелепейший гол в матче УПЛ против "Львова"
"Львов" - "Шахтер" - 0:2. 4 тур"Львов" - "Шахтер" - 0:2. 4 тур
Последние новости
Подгружаем последние новости