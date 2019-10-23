Новостей.COM ⇒
2019-10-23
В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
И смех, и грех.
Фото: скриншот
Бойцы на турнире по бирманскому боксу Lethwei 14, прошедшему в Японии, отправили в нокаут судью всего через 6 секунд после начала поединка.
Как оказалось, бойцы по взаимной ошибке самовольно начали поединок.
Рефери пытался их остановить, но невольно нарвался на хук слева от одного из бойцов, который отправил судью в глубочайший нокаут.
www— ????? ???? (@tokeshikouhei)
@AbemaTV???? https://t.co/brK0Eyuhok pic.twitter.com/qjlIshnPe9 21 октября 2019 г.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
Чемпионка Паралимпийских игр-2012 ушла из жизни после эвтаназии »»
23.10.2019 16:17
23.10.2019 16:17
←+Ctrl+→