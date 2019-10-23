В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка

И смех, и грех.

В Японии боксеры отправили рефери в глубокий нокаут спустя 6 секунд после начала поединка
Фото: скриншот

Бойцы на турнире по бирманскому боксу Lethwei 14, прошедшему в Японии, отправили в нокаут судью всего через 6 секунд после начала поединка.

Как оказалось, бойцы по взаимной ошибке самовольно начали поединок.

Рефери пытался их остановить, но невольно нарвался на хук слева от одного из бойцов, который отправил судью в глубочайший нокаут.

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