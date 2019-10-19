Украинец Гвоздик проиграл роSSиянину и потерял чемпионский титул

Боксер впервые проиграл на профессиональном ринге.

?Украинец Гвоздик проиграл россиянину и потерял чемпионский титул
Фото: Интер

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик потерпел первое поражение в профессиональной карьере, проиграв бой нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву, обладателю титула IBF.

Как отмечает SportArena, в первых раундах соперники старались действовать активно, оба шли к атаку и наносили точные удары.

Но во второй половине поединка россиянин начал действовать агрессивнее, а в девятом раунде окончательно перехватил инициативу. В десятом раунде Бетербиев трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери оставил бой.

Artur Beterbiev stops Gvozdyk in the 10th round!

He is now the IBF, WBC and the lineal light heavyweight champion of the world!

? 15 Fights
? 15 Wins
? 15 Knockouts

Absolute beast!pic.twitter.com/ne1eWPc4nd

— Strictly Boxing Fans (@BoxingBritain1) October 19, 2019

Как итог - досрочная победа россиянина, который сумел объединить титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.

Украинец проиграл впервые с августа 2012 года, когда он уступил в полуфинале Олимпиады в Лондоне боксеру из Казахстана Адильбеку Ниязымбетову.

Напомним, что Гвоздик завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC в декабре 2018 года, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона.

В марте он защитил титул, победив француза Дуду Нгумбу.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
РоSSия признала факт подмены допинг-проб московской лаборатории, - СМИ РоSSия признала факт подмены допинг-проб московской лаборатории, - СМИ
Украина победила действующих чемпионов Европы в отборе на Евро-2020. Футбол
Полицейский из Луганской области стал чемпионом мира по кикбоксингу. ФутболПолицейский из Луганской области стал чемпионом мира по кикбоксингу. Футбол
ГПУ открыла производство в отношении Динамо из-за неуплаты налоговГПУ открыла производство в отношении Динамо из-за неуплаты налогов
Украинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира. ФутболУкраинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Украинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира. ФутболУкраинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира. Футбол
Беринчик защитил чемпионский титул, а Деревянченко проиграл бойБеринчик защитил чемпионский титул, а Деревянченко проиграл бой
На кон боя украинца Деревянченко и Головкина поставлен еще один чемпионский поясНа кон боя украинца Деревянченко и Головкина поставлен еще один чемпионский пояс
Сборная Украины по волейболу проиграла в четвертьфинале чемпионата ЕвропыСборная Украины по волейболу проиграла в четвертьфинале чемпионата Европы
"Динамо" проиграло "Десне", безвыиграшная серия киевлян достигла шести матчей"Динамо" проиграло "Десне", безвыиграшная серия киевлян достигла шести матчей
Ломаченко завоевал третий чемпионский поясЛомаченко завоевал третий чемпионский пояс
Бой за чемпионский пояс: Деревянченко и Головкин сошлись в первой битве взглядовБой за чемпионский пояс: Деревянченко и Головкин сошлись в первой битве взглядов
"Заря" проиграла в первом матче плей-офф Лиги Европы"Заря" проиграла в первом матче плей-офф Лиги Европы
Определена дата и место проведения боя за титул IBF между Деревянченко и ГоловкинымОпределена дата и место проведения боя за титул IBF между Деревянченко и Головкиным
Промоутер Усика заявил, когда украинец проведет бой с победителем реванша Руис – ДжошуаПромоутер Усика заявил, когда украинец проведет бой с победителем реванша Руис – Джошуа
Последние новости
Подгружаем последние новости