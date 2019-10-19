Украинец Гвоздик проиграл роSSиянину и потерял чемпионский титул
Боксер впервые проиграл на профессиональном ринге.
Фото: Интер
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик потерпел первое поражение в профессиональной карьере, проиграв бой нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву, обладателю титула IBF.
Как отмечает SportArena, в первых раундах соперники старались действовать активно, оба шли к атаку и наносили точные удары.
Но во второй половине поединка россиянин начал действовать агрессивнее, а в девятом раунде окончательно перехватил инициативу. В десятом раунде Бетербиев трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери оставил бой.
Artur Beterbiev stops Gvozdyk in the 10th round!
He is now the IBF, WBC and the lineal light heavyweight champion of the world!