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2019-10-18
Хоккеист "Вашингтона" забросил шайбу, которая наверняка будет претендовать на гол года в НХЛ
Автор шедевра - Сонни Милано.
Сонни Милано
Фото: Jackets Cannon
В рамках регулярного чемпионата НХЛ клуб "Коламбус Блю Джекетс" принимал "Даллас Старз". Матч завершился минимальной победой хозяев 3:2.
Причем, победная шайба "Коламбуса" вышла просто на загляденье.
В середине третьего периода форвард Сонни Милано выкатился в плотных тисках двух защитников на рандеву с голкипером Беном Бишопом и умудрился сотворить шедевр, забросив шайбу броском из-под конька.
В свою очередь, падение "Далласа" продолжилось, и после матча в Огайо техасская команда углубилась на предпоследнее место Западной Конференции.
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