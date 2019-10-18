Хоккеист "Вашингтона" забросил шайбу, которая наверняка будет претендовать на гол года в НХЛ

В рамках регулярного чемпионата НХЛ клуб "Коламбус Блю Джекетс" принимал "Даллас Старз". Матч завершился минимальной победой хозяев 3:2.

Причем, победная шайба "Коламбуса" вышла просто на загляденье.

В середине третьего периода форвард Сонни Милано выкатился в плотных тисках двух защитников на рандеву с голкипером Беном Бишопом и умудрился сотворить шедевр, забросив шайбу броском из-под конька.

"Коламбус" одержал вторую победу подряд в чемпионате и с 6-ю очками расположился на 9-м месте Восточной Конференции.

В свою очередь, падение "Далласа" продолжилось, и после матча в Огайо техасская команда углубилась на предпоследнее место Западной Конференции.