Гонорар Роналду за рекламу в Instagram составляет больше, чем его зарплата

В прошлом году Криштиану заработал 44 млн евро в соцсетях.

35-летний форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду за минувший год заработал 44,1 млн евро за счет рекламных постов в Instagram, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Второе место в рейтинге занял 32-летний аргентинский форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, заработавший более, чем в 2 раза меньше - 21,2 млн евро.

Замыкает номинальный пьедестал модель Кендалл Дженнер, которая заработала "ничтожные" 14,4 млн.

Четвертое место своеобразного хит-парада занимает Дэвид Бэкхэм с чуть менее 10 миллионами.

Добавим, что количество подписчиков португальца в соцсетях составляет 186 млн, а у аргентинца – 133 млн.

Напомним, что зарплата Роналду в "Ювентусе" составляет 31 млн евро.