Гонорар Роналду за рекламу в Instagram составляет больше, чем его зарплата
В прошлом году Криштиану заработал 44 млн евро в соцсетях.
35-летний форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду за минувший год заработал 44,1 млн евро за счет рекламных постов в Instagram, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Второе место в рейтинге занял 32-летний аргентинский форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, заработавший более, чем в 2 раза меньше - 21,2 млн евро.
Замыкает номинальный пьедестал модель Кендалл Дженнер, которая заработала "ничтожные" 14,4 млн.
Четвертое место своеобразного хит-парада занимает Дэвид Бэкхэм с чуть менее 10 миллионами.
Добавим, что количество подписчиков португальца в соцсетях составляет 186 млн, а у аргентинца – 133 млн.
Напомним, что зарплата Роналду в "Ювентусе" составляет 31 млн евро.
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