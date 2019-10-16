Нападающий "Баффал" переписал 85-летний рекорд НХЛ

Нападающий "Баффало Сейбрз" Виктор Олофссон отметился двумя результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа" (4:0).

24-летний швед на 7-й минуте второго периода открыл счет в поединке, а позже сделал результативную передачу.

Таким образом, Виктор стал первым игроком в истории НХЛ , который семь своих первых шайб в лиге забросил в большинстве.

Подсчет шайб, заброшенных при розыгрыше большинства, ведется в НХЛ с сезона-1933/34.

В текущем сезоне Олофссон отличился пять раз, в предыдущем - два.

Всего в шести матчах этого регулярного чемпионата у шведа 7 (5+2) очков.