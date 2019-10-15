Английский фан умер в Болгарии в полицейском участке перед отборочным матчем Евро-2020

Отборочный матч Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии (0:6) ознаменовался не только расистским скандалом, но и печальным известием о гибели болельщика сборной Англии.

Перед матчем в "Борисовом саду" в Софии был обнаружен 32-летний мужчина в беспомощном состоянии. Он был доставлен в ближайшую клинику, сообщает Daily Mail.

Когда болельщик пришел в себя он начал агрессивно себя вести, неистовствовать и угрожать, по причине чего медработники вызвали полицию.

Согласно источникам, тест на алкоголь и наркотики у неизвестного оказался положительным. Мужчина забрали в полицейский участком, где он скончался.

Имя погибшего не сообщается, но известно, что он прибыл на матч Болгария - Англия.

Также сообщается, что в Софию прибыло около 3400 английский болельщиков.