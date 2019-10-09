Дебют Усика в хэвивейте вновь откладывается: его соперник провалил допинг-тест

Результаты Тайрона Спонга отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс.

Дебют Усика в хэвивейте вновь откладывается: его соперник провалил допинг-тест
Тайрон Спонг
Фото: MMAjunkie

Голландец Тайрон Спонг, который должен был стать первым противником Александра Усика в хэвивейте, провалил допинг-тест, сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, являющийся со-промоутером украинца.

"Мы контактировали с VADA, они нам рассказали, что результаты допинг-тестов у Тайрона плохие. Теперь результаты отправятся в атлетическую комиссию штата Иллинойс.

В скором времени появится дополнительная информация. В любом случае, у нас есть запасные соперники", - написал менеджер в своем Twitter.

В субботу, 12 октября, Усик должен был встретиться со Спонгом в Чикаго. Украинец уже отправился туда вместе со своим менеджером Эгисом Климасом. Также стало известно, что практически все билеты уже распроданы.

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