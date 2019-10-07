Беринчик защитил чемпионский титул, а Деревянченко проиграл бой

Беринчик победил мексиканца Морено, Деревянченко уступил казахстанцу Головкину.

Украинский боксер Денис Беринчик успешно защитил титул интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO в бою с мексиканцем Патрицио Лопесом Морено. Поединок состоялся в Броварах.

Фото: К2 Promotions

Поединок прошел всю дистанцию — 12 раундов. Победителя в итоге пришлось определять судьям. Решение было единогласным — 120:108, 120:108, 120:109.

Это 12-я победа Беринчика в профессиональной карьере.

"Морено неплохо действовал в начале поединка, пользуясь преимуществом в габаритах. Однако с 6-го раунда Беринчик начал действовать более агрессивно. Мексиканец в решающих раундах ничего не сумел противопоставить украинскому чемпиону", - пишет издание sportarena.

Тем временем украинский боксер Сергей Деревянченко в бое за вакантные чемпионские пояса IBF и IBO в среднем весе проиграл казахстанцу Геннадию Головкину.

Фото: DAZN via Twitter

Боксеры прошли всю дистанцию боя на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, хотя еще в первом раунде Деревянченко оказался в нокдауне после удара в затылок от соперника.

Далее украинец попытался выровнять бой и защищался от ударов Головкина, но накануне третьего раунда у Деревянченко появились два рассечения под правым глазом.

Во второй части поединка боксеры шли в размен ударами. На этом фоне казахстанец сумел победить украинца, а судьи были единогласны: 114:113, 115:112, 115:112.

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