Новостей.COM ⇒
2019-10-03
Во Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияl
82-летний погибший все время выигрывал у 33-летнего друга.
Фото: i-fakt.ru
Во Львове нашли мертвым в собственной квартире 82-летнего пенсионера. Мужчина пролежал в луже крови почти неделю.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Когда полицейские опросили соседей, то узнали, что погибший играл в шахматы с 33-летним другом.
По версии полиции, хозяин все время выигрывал, и гостя это сильно разозлило: он схватил молоток и несколькими ударами по голове забил пенсионера до смерти.
Если следствие это подтвердит, то за умышленное убийство азартному игроку грозит до 15 лет тюрьмы.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
Свитолина вышла в четвертьфинал China Open и гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA »»
03.10.2019 12:13
03.10.2019 12:13
←+Ctrl+→