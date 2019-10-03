Во Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияl

82-летний погибший все время выигрывал у 33-летнего друга.

Во Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияl
Фото: i-fakt.ru

Во Львове нашли мертвым в собственной квартире 82-летнего пенсионера. Мужчина пролежал в луже крови почти неделю.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Когда полицейские опросили соседей, то узнали, что погибший играл в шахматы с 33-летним другом.

По версии полиции, хозяин все время выигрывал, и гостя это сильно разозлило: он схватил молоток и несколькими ударами по голове забил пенсионера до смерти.

Если следствие это подтвердит, то за умышленное убийство азартному игроку грозит до 15 лет тюрьмы.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Капитану "Реала" грозит 12-матчевая дисквалификацияКапитану "Реала" грозит 12-матчевая дисквалификация
На ЧМ-2019 по легкой атлетике разгорается скандал из-за использования миниатюрных ТВ-камерНа ЧМ-2019 по легкой атлетике разгорается скандал из-за использования миниатюрных ТВ-камер
Украинцы пожаловались на ужасное питание на чемпионате мира по легкой атлетикеУкраинцы пожаловались на ужасное питание на чемпионате мира по легкой атлетике
Сергей Бубка утвержден первым вице-президентом IAAFСергей Бубка утвержден первым вице-президентом IAAF
В услугах футболиста сборной Украины серьезно заинтересован клуб Английской Премьер-ЛигиВ услугах футболиста сборной Украины серьезно заинтересован клуб Английской Премьер-Лиги
Блок рекламы


Похожие новости
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе отменил свой бой из-за укуса паукаЭкс-чемпион мира в супертяжелом весе отменил свой бой из-за укуса паука
На ЧМ-2019 по легкой атлетике разгорается скандал из-за использования миниатюрных ТВ-камерНа ЧМ-2019 по легкой атлетике разгорается скандал из-за использования миниатюрных ТВ-камер
Один из столпов обороны "Динамо" может провести полгода без игры из-за травмы колена. ФутболОдин из столпов обороны "Динамо" может провести полгода без игры из-за травмы колена. Футбол
Депутату парламента пришлось отказаться от финала Бриллиантовой лиги из-за депутатской присягиДепутату парламента пришлось отказаться от финала Бриллиантовой лиги из-за депутатской присяги
Матч "Ницца" - "Марсель" был прерван из-за гомофобных баннеров и кричалокМатч "Ницца" - "Марсель" был прерван из-за гомофобных баннеров и кричалок
Однорукий боец в своем дебютном поединке в ММА победил соперника в первом раундеОднорукий боец в своем дебютном поединке в ММА победил соперника в первом раунде
Зинченко за матч с "Борнмутом" создал опасных моментов больше, чем все игроки соперника вместе взятые. ФутболЗинченко за матч с "Борнмутом" создал опасных моментов больше, чем все игроки соперника вместе взятые. Футбол
Усик отказался биться с россиянином Федосовым из-за политикиУсик отказался биться с россиянином Федосовым из-за политики
В чемпионате Китая футболист нокаутировал своего партнера по команде за забитый голВ чемпионате Китая футболист нокаутировал своего партнера по команде за забитый гол
Главный судья матча "Челси" – "Лестер" не прибыл вовремя на "Стэмфорд Бридж" из-за нелепого случая
Последние новости
Подгружаем последние новости