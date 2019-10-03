Во Львове шахматист убил своего соперника из-за пораженияl

82-летний погибший все время выигрывал у 33-летнего друга.

Во Львове нашли мертвым в собственной квартире 82-летнего пенсионера. Мужчина пролежал в луже крови почти неделю.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Когда полицейские опросили соседей, то узнали, что погибший играл в шахматы с 33-летним другом.

По версии полиции, хозяин все время выигрывал, и гостя это сильно разозлило: он схватил молоток и несколькими ударами по голове забил пенсионера до смерти.

Если следствие это подтвердит, то за умышленное убийство азартному игроку грозит до 15 лет тюрьмы.