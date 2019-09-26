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2019-09-26
На турнире WTA в Ухане не будет украинского полуфинала
Даяна Ястремская проиграла свой четвертьфинальный матч.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) в четвертьфинальном матче турнира серии Премьер 5 в Ухане против чешки Петры Квитовой (№7 WTA) сумела оказать сопротивление своей сопернице лишь во второй партии.
В итоге, поединок продолжался 1 час и 12 минут, и завершился победой более титулованной Петры 6:2, 6:4.
В полуфинале победитель этой пары должен будет встретиться с победителем встречи Элина Свитолина (№3 WTA) - Элисон Риск (№35 WTA).
На данный момент завершился первый сет между этими соперницами, в котором победу одержала американка 6:1.
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