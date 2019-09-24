Сборная Украины по волейболу проиграла в четвертьфинале чемпионата Европы

Украинцы выиграли первый сет у сборной Сербии, однако затем проиграли следующие две партии.

Сборная Украины по волейболу проиграла в четвертьфинале чемпионата Европы
Фото: cev.eu

Сборная Украины проиграла Сербии в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу.

Украинские волейболисты выиграли первый сет, однако затем проиграли следующие две партии, сообщает Спортарена.

"Четвертый сет Украина провела достаточно сильно и сумела сравнять счет по партиям. Но на тай-брейк сил уже не хватило - Сербия с самого начала захватила преимущество и довела игру до победы", - говорится в сообщении.

Самыми результативными в составе сборной Украины в этой матче были Ян Ерещенко (18 очков), Дмитрий Виецкий (17) и Юрий Семенюк (12).

Сборная Сербии в полуфинале сыграет с Францией. В другом матче встретятся Польша и Словения.

Как сообщалось, сборная Украины по волейболу впервые с 1997 года вышла в плей-офф Евро-2019.

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