Лига 1: "Анже" дома разгромил "Сент-Этьен"

В матче 6-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» на выезде проиграл «Анже» со счетом 1:4.
 
Хет-триком в составе победителей отметился Казимир Нинга.
Фото Лига 1: "Анже" дома разгромил "Сент-Этьен"
Фото: asse.fr
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1
 
6-й тур
 
«Анже» - «Сент-Этьен» - 4:1 (0:1)
 
Голы: Норден, 34 (0:1). Капель, 48 (1:1). Нинга, 78 (2:1). Нинга, 84 (3:1). Нинга, 89 (4:1).
 
«Анже»: Бютель, Траоре, Тома, Мансо, Аит Нури, Мангани, Капель (Нинга, 69), Тиуб, Фюльжини (Перейра Лаж, 46), Сантамария, Алиуи (Баокен, 74).
 
«Сент-Этьен»: Рюффье, Дебюши, Колодзейчак, Трауко, Мукуди, М`Вила, Будебуз (Хазри, 67), Юссуф, Берич (Амума, 67), Буанга, Норден (Аби, 83).
 
Предупреждения: Аит Нури, 75. Трауко, 77.
 
Судья: Шнайдер (Франция).
 
22 сентября. Анже. Стадион «Раймон Копа».

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Лига чемпионов: "ПСЖ" дома разгромил "Реал"Лига чемпионов: "ПСЖ" дома разгромил "Реал"
УЕФА назвала лучшего игрока первой недели в Лиге ЧемпионовУЕФА назвала лучшего игрока первой недели в Лиге Чемпионов
Штангист из КНДР поднял штангу в 3 раза превышающую собственный вес, попутно установив два мировых рекорда на ЧМШтангист из КНДР поднял штангу в 3 раза превышающую собственный вес, попутно установив два мировых рекорда на ЧМ
Сборная Украины по волейболу вышла в плей-офф Евро-2019Сборная Украины по волейболу вышла в плей-офф Евро-2019
"Шахтер" уступил "Манчестер Сити" в Харькове в Лиге чемпионов УЕФА. Футбол"Шахтер" уступил "Манчестер Сити" в Харькове в Лиге чемпионов УЕФА. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Бундеслига: "Айнтрахт" и "Боруссия" сыграли вничьюБундеслига: "Айнтрахт" и "Боруссия" сыграли вничью
Лига 1: "Страсбур" вырвал победу у "Нанта"Лига 1: "Страсбур" вырвал победу у "Нанта"
Лига Европы: ПСВ вырвал победу у "Спортинга"Лига Европы: ПСВ вырвал победу у "Спортинга"
Лига Европы: "Динамо" дома обыгрывает "Мальме". ФутболЛига Европы: "Динамо" дома обыгрывает "Мальме". Футбол
Лига чемпионов: "ПСЖ" дома разгромил "Реал"Лига чемпионов: "ПСЖ" дома разгромил "Реал"
Лига чемпионов: "Славия" едва не выиграла на "Сан-Сиро". ФутболЛига чемпионов: "Славия" едва не выиграла на "Сан-Сиро". Футбол
Примера: "Сельта" дома уступила "Гранаде"Примера: "Сельта" дома уступила "Гранаде"
Бундеслига: "Бавария" и "Шальке" разгромили соперниковБундеслига: "Бавария" и "Шальке" разгромили соперников
Серия А: "Удинезе" дома обыграл "Милан" (ВИДЕО)  Серия А: "Удинезе" дома обыграл "Милан" (ВИДЕО)  
Примера: "Сельта" дома обыграла "Валенсию"Примера: "Сельта" дома обыграла "Валенсию"
Последние новости
Подгружаем последние новости