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2019-09-23
Лига 1: "Анже" дома разгромил "Сент-Этьен"
В матче 6-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» на выезде проиграл «Анже» со счетом 1:4.
Хет-триком в составе победителей отметился Казимир Нинга.
Фото: asse.fr
Чемпионат Франции
Лига 1
6-й тур
«Анже» - «Сент-Этьен» - 4:1 (0:1)
Голы: Норден, 34 (0:1). Капель, 48 (1:1). Нинга, 78 (2:1). Нинга, 84 (3:1). Нинга, 89 (4:1).
«Анже»: Бютель, Траоре, Тома, Мансо, Аит Нури, Мангани, Капель (Нинга, 69), Тиуб, Фюльжини (Перейра Лаж, 46), Сантамария, Алиуи (Баокен, 74).
«Сент-Этьен»: Рюффье, Дебюши, Колодзейчак, Трауко, Мукуди, М`Вила, Будебуз (Хазри, 67), Юссуф, Берич (Амума, 67), Буанга, Норден (Аби, 83).
Предупреждения: Аит Нури, 75. Трауко, 77.
Судья: Шнайдер (Франция).
22 сентября. Анже. Стадион «Раймон Копа».
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