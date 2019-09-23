Лига 1: "Анже" дома разгромил "Сент-Этьен"

В матче 6-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» на выезде проиграл «Анже» со счетом 1:4.

Хет-триком в составе победителей отметился Казимир Нинга.

Фото: asse.fr

Чемпионат Франции

Лига 1

6-й тур

«Анже» - «Сент-Этьен» - 4:1 (0:1)

Голы: Норден, 34 (0:1). Капель, 48 (1:1). Нинга, 78 (2:1). Нинга, 84 (3:1). Нинга, 89 (4:1).

«Анже»: Бютель, Траоре, Тома, Мансо, Аит Нури, Мангани, Капель (Нинга, 69), Тиуб, Фюльжини (Перейра Лаж, 46), Сантамария, Алиуи (Баокен, 74).

«Сент-Этьен»: Рюффье, Дебюши, Колодзейчак, Трауко, Мукуди, М`Вила, Будебуз (Хазри, 67), Юссуф, Берич (Амума, 67), Буанга, Норден (Аби, 83).

Предупреждения: Аит Нури, 75. Трауко, 77.

Судья: Шнайдер (Франция).

22 сентября. Анже. Стадион «Раймон Копа».