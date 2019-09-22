Примера: "Атлетико" вновь теряет очки

«Атлетико» в матче 5-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Сельтой» со счетом 0:0.
 
«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице.
Фото Примера: "Атлетико" вновь теряет очки
Фото: atleticodemadrid.com
 
«Сельта» идет 14-й.
 
Чемпионат Испании
 
5-й тур
 
«Атлетико» - «Сельта» - 0:0
 
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди, Коке, Сауль, Эррера (Партей, 60), Диегу Коста, Корреа (Витоло, 60), Жоау Феликс (Мората, 69).
 
«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Айду, Рафинья, Суарес (Мендес, 73), Окай Йокушлу (Шейх, 66), Лоботка, Аспас (Систо, 88), Мина.
 
Предупреждения: Айду, 45. Аспас, 63. Коке, 75. Бланко, 77. Сауль, 81. Шейх, 90+1.
 
Судья: Мелеро Лопес (Испания).
 
21 сентября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

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