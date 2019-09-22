Примера: "Атлетико" вновь теряет очки

«Атлетико» в матче 5-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Сельтой» со счетом 0:0.

«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице.

Фото: atleticodemadrid.com

«Сельта» идет 14-й.

Чемпионат Испании

5-й тур

«Атлетико» - «Сельта» - 0:0

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди, Коке, Сауль, Эррера (Партей, 60), Диегу Коста, Корреа (Витоло, 60), Жоау Феликс (Мората, 69).

«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Айду, Рафинья, Суарес (Мендес, 73), Окай Йокушлу (Шейх, 66), Лоботка, Аспас (Систо, 88), Мина.

Предупреждения: Айду, 45. Аспас, 63. Коке, 75. Бланко, 77. Сауль, 81. Шейх, 90+1.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

21 сентября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».