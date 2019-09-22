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2019-09-22
Примера: "Атлетико" вновь теряет очки
«Атлетико» в матче 5-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Сельтой» со счетом 0:0.
«Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице.
Фото: atleticodemadrid.com
«Сельта» идет 14-й.
Чемпионат Испании
5-й тур
«Атлетико» - «Сельта» - 0:0
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди, Коке, Сауль, Эррера (Партей, 60), Диегу Коста, Корреа (Витоло, 60), Жоау Феликс (Мората, 69).
«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Айду, Рафинья, Суарес (Мендес, 73), Окай Йокушлу (Шейх, 66), Лоботка, Аспас (Систо, 88), Мина.
Предупреждения: Айду, 45. Аспас, 63. Коке, 75. Бланко, 77. Сауль, 81. Шейх, 90+1.
Судья: Мелеро Лопес (Испания).
21 сентября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
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