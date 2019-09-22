Сборная Украины по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Украинцы победили команду Бельгии.

Сборная Украины по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
Фото: cev.eu

Мужская сборная Украины победила команду Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу и вышла в следующий раунд, передает Sportarena.

Украинцы выиграли первый сет 25:22, однако после этого потеряли преимущество и позволили бельгийцам сначала сравнять счет, а затем выйти вперед, проиграв третью партию с разрывом в 11 очков.

Четвертый сет шел в равной борьбе, но в конце партии украинцы выиграли 25:18, сравняв счет.

В решающем сете Украины выиграла 15:10.

Бельгия — Украина 2:3 (22:25, 25:21, 25:14, 18:25, 10:15)

Это впервые в истории украинская сборная пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, где сыграет с Сербии.

Напомним, ранее сборная Украины по волейболу впервые с 1997 года вышла в плей-офф Евро-2019.

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