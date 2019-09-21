УЕФА назвала лучшего игрока первой недели в Лиге Чемпионов

Эрлинг Холанд отметился хет-триком в матче против "Генка.

Лучшим игроком первого тура Лиги Чемпионов стал игрок "Зальцбурга" Эрлинг Холанд, сообщается на официальном сайте УЕФА .

Отметим, что победителя номинации определили путем голосования болельщиков на сайте организации.

Напомним, что Холанд стал автором хет-трика в ворота "Генка", а австрийская команда одержала убедительную победу 6:2.

Добавим, что в число номинантов также входили голкипер "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген, вингер "Пари Сен-Жермен" Анхеля Ди Марии и нападающийо "Динамо" (Загреб) Мислав Оршич.