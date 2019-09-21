Голом в ворота "Мальмё" в Лиге Европы Буяльский оформил три юбилея

Два личных и один командный.

Голом в ворота "Мальмё" в Лиге Европы Буяльский оформил три юбилея
Виталий Буяльский
Фото: twitter.com/DynamoKyiv

Накануне "Динамо" выстрадало победу в матче группового этапа Лиги Европы против "Мальмё" 1:0.

Автором единственного гола стал Виталий Буяльский, поразивший ворота шведов на 84-й минуте.

При этом 26-летний полузащитник киевлян оформил сразу три голевых юбилея: два личных и один командный, сообщает sport.ua.

Во-первых, Виталий забил свой 25-й мяч за "Динамо", в том числе 10-й - в еврокубках. Еще 14 раз он отличился в чемпионатах Украины и 1 - в Суперкубке Украины.

Во-вторых, он стал автором 30-го гола динамовцев в еврокубках при Алексее Михайличенко. 28 мячей киевляне забили под его руководством в Лиге Чемпионов и 2 - в Лиге Европы.

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