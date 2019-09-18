Свитолина и Ястремская заявились на Кубок Кремля

Украинки планируют выступить на турнире в Москве.

Фото: Jimmie 48 Элина Свитолина

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Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская вошли в заявочный список турнира серии Премьер в Москве – "Кубок Кремля", сообщаеттурнира.При этом Свитолина возглавила заявочный список турнира. Также в топ-5 посева вошли Симона Халеп, Петра Квитова, Кики Бертенс и Йоханна Конта.

Свитолина в последний раз приезжала на этот турнир в 2016 году и стала полуфиналисткой, уступив будущей победительнице, россиянке Светлане Кузнецовой.

Даяна участвовала в "Кубке Кремля" один раз, в 2017 году она проиграла Ольге Савчук на старте отборочного турнира.

Фото: Wimbledon.com Даяна Ястремская

Турнир пройдет с 14 по 20 октября, призовой фонд соревнований – 1,032 млн долл

Отметим, что Свитолина, несмотря на то, что является третьей ракеткой мира, еще не классифицировалась на Итоговый турнир WTA, который стартует в Шеньчжене 28 октября.

Напомним, Элина является действующей победительницей Итогового турнира WTA.