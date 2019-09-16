Форвард "Барселоны" установил рекорд Ла Лиги, и это не Месси и Суарес

Ансу Фати вошел в историю Ла Лиги.

Форвард "Барселоны" установил рекорд Ла Лиги, и это не Месси и Суарес
Ансу Фати
Фото: twitter

В 4-м туре испанской Ла Лиги "Барселона" сумела поквитаться с "Валенсией" за проигранный финал Кубка Испании – матч на "Ноу Камп" завершился победой каталонцев 5:2.

В матче было установлено одно рекордное достижение чемпионатов Испании - воспитанник знаменитой академии "Барселоны" - "Ла Масии" Ансу Фати сначала забил сам, а потом ассистировал Френки де Йонгу.

В день матча Ансу было 16 лет и 318 дней. Таким образом, он стал самым молодым игроком, который отметился голом и голевой передачей в одном матче Ла Лиги.

Также в матче против "Валенсии" испанец гвинейского происхождения установил два клубных достижения - он забил самый "молодой" гол "Барсы" на "Ноу Камп", а также стал самым молодым игроком в истории "Барселоны", который отличился в двух матчах чемпионата Испании подряд (в предыдущем туре против "Осасуны" (2:2) Ансу также отличился).

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