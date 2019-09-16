Тайсон Фьюри получил жуткую травму в победном бою против Валлина
Британец был госпитализирован.
Фото: Twitter
Тайсон Фьюри
Накануне на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоялся главный бой вечера бокса, в котором бывший чемпион мира в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (29–0–1, 20 KO) встречался со шведом Отто Валлином (20–1, 13 KO).
Поединок продлился все 12 раундов, и судьи единогласным решением признали победу Фьюри 118–110, 117–111, 116–112.
Однако швед неожиданно дал достойный бой более именитому сопернику.
Более того, во время поединка Фьюри получил ужасное рассечение над правым глазом.
После боя Тайсону даже пришлось пропустить пресс-конференцию и отправиться в клинику. По сведениям источника, из-за травмы боксер может пропустить свой следующий бой, который должен был состояться в декабре.