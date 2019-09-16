Тайсон Фьюри получил жуткую травму в победном бою против Валлина

Более того, во время поединка Фьюри получил ужасное рассечение над правым глазом.

Однако швед неожиданно дал достойный бой более именитому сопернику.

Поединок продлился все 12 раундов, и судьи единогласным решением признали победу Фьюри 118–110, 117–111, 116–112.