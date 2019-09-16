Тайсон Фьюри получил жуткую травму в победном бою против Валлина

Британец был госпитализирован.

Тайсон Фьюри
Фото: Twitter
Тайсон Фьюри
Накануне на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоялся главный бой вечера бокса, в котором бывший чемпион мира в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (29–0–1, 20 KO) встречался со шведом Отто Валлином (20–1, 13 KO).

 

Поединок продлился все 12 раундов, и судьи единогласным решением признали победу Фьюри 118–110, 117–111, 116–112.

Однако швед неожиданно дал достойный бой более именитому сопернику.

Более того, во время поединка Фьюри получил ужасное рассечение над правым глазом.

Tyson Fury’s brutal cuts he received tonight in his Battle with Otto Wallin #FuryWallin ? pic.twitter.com/jbh8CBFhc9

— BOXING CORNER 2??4??/7?? (@boxingcorner247) 15 сентября 2019 г.

Tyson Fury with a NASTY cut over his right eye pic.twitter.com/DFbqdDVmwW

— Damon Martin (@DamonMartin) 15 сентября 2019 г.
После боя Тайсону даже пришлось пропустить пресс-конференцию и отправиться в клинику. По сведениям источника, из-за травмы боксер может пропустить свой следующий бой, который должен был состояться в декабре.

 

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Аргентина вышла в финал ЧМ-2019 (ВИДЕО)  Аргентина вышла в финал ЧМ-2019 (ВИДЕО)  
Депутат Верховной Рады стал двукратным чемпионом мира по борьбеДепутат Верховной Рады стал двукратным чемпионом мира по борьбе
Украинский гроссмейстер Пономарев пожаловался на РУСАДА: его два часа проверяли на допингУкраинский гроссмейстер Пономарев пожаловался на РУСАДА: его два часа проверяли на допинг
В драматичном матче с двумя овертаймами определился первый финалист чемпионата мира по баскетболуВ драматичном матче с двумя овертаймами определился первый финалист чемпионата мира по баскетболу
Украина передала Австрии дзюдоиста, подозреваемого в педофилииУкраина передала Австрии дзюдоиста, подозреваемого в педофилии
Блок рекламы


Похожие новости
Иранская болельщица подожгла себя в знак протеста против запрета на посещение стадионов. ФутболИранская болельщица подожгла себя в знак протеста против запрета на посещение стадионов. Футбол
Дубль динамовца обеспечил победу словенцам в матче отбора Евро-2020 против ИзраиляДубль динамовца обеспечил победу словенцам в матче отбора Евро-2020 против Израиля
Защитник "Ливерпуля" получил очередную наградуЗащитник "Ливерпуля" получил очередную награду
Сага с трансфером Коноплянки получила новый поворотСага с трансфером Коноплянки получила новый поворот
"Олимпик" получил премию от "Шахтера" за ничью с "Динамо", - СМИ. Футбол"Олимпик" получил премию от "Шахтера" за ничью с "Динамо", - СМИ. Футбол
"Днепр-1" пропустил нелепейший гол в матче УПЛ против "Львова""Днепр-1" пропустил нелепейший гол в матче УПЛ против "Львова"
Усик проведет дебютный бой в хэвивейте против россиянина Федосова, - СМИУсик проведет дебютный бой в хэвивейте против россиянина Федосова, - СМИ
Ломаченко получил оригинальную поддержку от украинских парашютистовЛомаченко получил оригинальную поддержку от украинских парашютистов
УЕФА наказал "Динамо" закрытием 22-х секторов для фанатов на матч против БрюггеУЕФА наказал "Динамо" закрытием 22-х секторов для фанатов на матч против Брюгге
Шевченко готова выйти на бой против Сехудо и стать межгендерной чемпионкой UFCШевченко готова выйти на бой против Сехудо и стать межгендерной чемпионкой UFC
Последние новости
Подгружаем последние новости