Украина передала Австрии дзюдоиста, подозреваемого в педофилии

Петер Зайзенбахер - двукратный олимпийский чемпион.

Украина передала Австрии дзюдоиста, подозреваемого в педофилии
Петер Зайзенбахер
Фото: YouTube

Украина передала Австрии двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо Петера Зайзенбахера, которого подозревают в насилии над детьми. Об этом сообщает AFP.

Мужчину доставили в Австрию еще 12 сентября.

Зайзенбахер находился в международном розыске с декабря 2016 после того, как не явился на слушание дела в суд.

В 2017 году его впервые задержали в Киеве. После окончания 40-дневного срока временного ареста Зайзенбахера освободили. Тогда Украина отказала Австрии в экстрадиции.

59-летний Петер Зайзенбахер - австрийский дзюдоист и двукратный олимпийский чемпион. Его подозревают в том, что он в течение 1997-2004 годов во время работы тренером по дзюдо совершал действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних девушек. Согласно австрийскому законодательству, ему грозит наказание в виде лишения свободы от одного до десяти лет.

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