Украина сыграла вничью с Нигерией

Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче.

Голами в составе нигерийцев отметились хавбек Джо Арибо и нападающий Виктор Осимен, у хозяев поля отличились полузащитник Александр Зинченко и форвард Роман Яремчук.

Фото: ffu.ua

Украина - Нигерия - 2:2 (0:2)

Голы: Арибо, 4 (0:1). Осимен, 34 - с пенальти (0:2). Зинченко, 78 (1:2). Яремчук, 79 (2:2).

Украина: Лунин, Соболь, Бурда, Матвиенко, Ярмоленко (Марлос, 58), Караваев, Коваленко (Буяльский, 67), Малиновский (Шепелев, 76), Зинченко, Цыганков (Коноплянка, 73), Мораес (Яремчук, 37).

Нигерия: Узохо, Трост-Эконг (Авазьем, 87), Коллинз, Эйна, Аджайи, Этебо, Арибо, Ивоби (Эсити, 70), Калу (Саймон, 73), Осимен (Маджа, 90+1), Чиквуэзе (Деннис, 82).

Предупреждение: Осимен, 84.

Судья: Валери (Италия).

10 сентября. Днепропетровск. Стадион «Днепр-Арена».