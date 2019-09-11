Украина сыграла вничью с Нигерией

Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче.
 
Голами в составе нигерийцев отметились хавбек Джо Арибо и нападающий Виктор Осимен, у хозяев поля отличились полузащитник Александр Зинченко и форвард Роман Яремчук.
Фото Украина сыграла вничью с Нигерией
Фото: ffu.ua
 
Украина - Нигерия - 2:2 (0:2)
 
Голы: Арибо, 4 (0:1). Осимен, 34 - с пенальти (0:2). Зинченко, 78 (1:2). Яремчук, 79 (2:2).
 
Украина: Лунин, Соболь, Бурда, Матвиенко, Ярмоленко (Марлос, 58), Караваев, Коваленко (Буяльский, 67), Малиновский (Шепелев, 76), Зинченко, Цыганков (Коноплянка, 73), Мораес (Яремчук, 37).
 
Нигерия: Узохо, Трост-Эконг (Авазьем, 87), Коллинз, Эйна, Аджайи, Этебо, Арибо, Ивоби (Эсити, 70), Калу (Саймон, 73), Осимен (Маджа, 90+1), Чиквуэзе (Деннис, 82).
 
Предупреждение: Осимен, 84.
 
Судья: Валери (Италия).
 
10 сентября. Днепропетровск. Стадион «Днепр-Арена».
 

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