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2019-09-10
Дубль динамовца обеспечил победу словенцам в матче отбора Евро-2020 против Израиля
Беньямин Вербич был неудержим.
Беньямин Вербич
Фото: ФК "Динамо"
Накануне прошли очередные отборочные матчи Евро-2020.
В частности, в 6-м туре группы G в Любляне сборная Словении принимала национальную команду Израиля. Перед матчем у обеих команд в активе было по 8 очков.
Матч получился сверх эмоциональным и завершился победой хозяев 3:2 – дублем за словенцев отметился игрок "Динамо" Беньямин Вербич.
Причем свой второй гол, принесший сборной Словении 3 очка, динамовец забил за 5 секунд до окончания основного времени матча.
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