Дубль динамовца обеспечил победу словенцам в матче отбора Евро-2020 против Израиля

Накануне прошли очередные отборочные матчи Евро-2020.

В частности, в 6-м туре группы G в Любляне сборная Словении принимала национальную команду Израиля. Перед матчем у обеих команд в активе было по 8 очков.

Матч получился сверх эмоциональным и завершился победой хозяев 3:2 – дублем за словенцев отметился игрок "Динамо" Беньямин Вербич.

Причем свой второй гол, принесший сборной Словении 3 очка, динамовец забил за 5 секунд до окончания основного времени матча.