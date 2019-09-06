?Молодежная сборная Украины стартовала в отборе Евро-2021 с поражения

Сборная Украины U-21 уступила финским сверстникам в дебютном матче отборочного турнира Евро-2021. В Запорожье подопечные Руслана Ротаня пропустили два гола - 0:2.

Несмотря на уверенный старт украинской команды, на 18-й минуте Кельман в борьбе с Бондарем сумел добить в ворота мяч, отраженный Билыком после удара Валакари, пишет football.ua.

После пропущенного мяча украинцы еще более активизировались и практически полностью контролировали ход событий, играя быстро и размашисто, но не хватало острого последнего паса. Если же моменты и возникали, то нападающим нашей сборной мешала их реализовать собственная неточность и мастерская игра вратаря Яаскелайнена - сына легендарного вратаря Болтона и национальной сборной Финляндии.

С выходом на поле Цитаишвили остроты у ворот гостей добавилось. Казалось, гол назревает, однако в итоге мяч влетел в ворота украинской команды. Во время розыгрыша одного из стандартов финны заработали пенальти, который и реализовали.

Следующий матч молодежная сборная Украины проведет в Запорожье 10 сентября против сборной Мальты.